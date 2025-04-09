УЕФА не планирует отменять экстра-таймы в плей-офф ЛЧ в следующем сезоне (RMC Sport)
Дополнительное время в плей-офф ЛЧ не отменят в сезоне-2025/26.
Ранее сообщалось, что в УЕФА всерьез рассматривают возможность отмены экстра-таймов и переход к серии пенальти сразу после основного времени в случае ничьи по сумме двух встреч, чтобы снизить нагрузку на игроков.
Как передает RMC Sport, в кулуарах 1/4 финала представители УЕФА сообщили прессе, что действующий формат плей-офф Лиги чемпионов останется в силе на следующий сезон.
Отмечается, что предложение об отмене экстра-таймов в плей-офф ЛЧ обсуждалось на заседании Комитета по клубным соревнованиям, однако в итоге не получило дальнейшего развития.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: RMC Sport
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