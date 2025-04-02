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  • Суарес мог перейти в «Арсенал» в 2013-м: «Джеррард сказал: «Останься в «Ливерпуле» и получишь предложения от больших клубов – «Реала», «Барсы», «Баварии»
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Суарес мог перейти в «Арсенал» в 2013-м: «Джеррард сказал: «Останься в «Ливерпуле» и получишь предложения от больших клубов – «Реала», «Барсы», «Баварии»

Луис Суарес рассказал, что мог перейти из «Ливерпуля» в «Арсенал».

«В 2013 году я хотел перейти в «Арсенал», потому что они выступали в Лиге чемпионов каждый год. Они были готовы заплатить за меня большую сумму, но переход из «Ливерпуля» в «Арсенал» считался в Англии не лучшей идеей.

Однажды Джеррард подошел ко мне и сказал: «Послушай, я мог бы перейти в «Реал» или в другой клуб, но лучшее решение для тебя – остаться и не переходить в «Арсенал», ни к чему хорошему это не приведет. Оставайся, и в следующем году ты получишь предложения от более крупных клубов, как «Барселона», «Реал» или «Бавария» – тогда ты сможешь принять решение, но не переходи в «Арсенал». Впереди еще один сезон».

Я всегда мечтал играть за «Барсу». Когда я подписал контракт с «Барселоной», это было воплощением мечты», – сказал нападающий «Интер Майами».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Mundo Deportivo
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