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  • Ольмо со второй попытки забил пенальти «Осасуне». Судья Бускетс дал хавбеку «Барсы» перебить – игрок соперника вбежал в штрафную раньше времени
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Ольмо со второй попытки забил пенальти «Осасуне». Судья Бускетс дал хавбеку «Барсы» перебить – игрок соперника вбежал в штрафную раньше времени

Дани Ольмо со второго раза реализовал пенальти в ворота «Осасуны».

«Барселона» принимает «Осасуну» в перенесенном матче 27-го тура Ла Лиги (2:0, первый тайм). 

На 18-й минуте Ольмо заработал пенальти – голкипер Серхио Эррера зацепил хавбека рукой в своей штрафной. 

Испанец сам принялся исполнять 11-метровый. Эррера отразил удар Ольмо, однако главный судья Матео Бускетс назначил повторный пенальти из-за вбежавшего в штрафную раньше времени Хона Монкайолы.

Вторая попытка Ольмо оказалась успешной.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
logoЛа Лига
logoБарселона
Матео Бускетс Феррер
logoСерхио Эррера
logoОсасуна
logoДани Ольмо
logoХон Монкайола
logoсудьи
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