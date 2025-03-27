Ольмо со второй попытки забил пенальти «Осасуне». Судья Бускетс дал хавбеку «Барсы» перебить – игрок соперника вбежал в штрафную раньше времени

Дани Ольмо со второго раза реализовал пенальти в ворота «Осасуны».

«Барселона » принимает «Осасуну» в перенесенном матче 27-го тура Ла Лиги (2:0, первый тайм).

На 18-й минуте Ольмо заработал пенальти – голкипер Серхио Эррера зацепил хавбека рукой в своей штрафной.

Испанец сам принялся исполнять 11-метровый. Эррера отразил удар Ольмо, однако главный судья Матео Бускетс назначил повторный пенальти из-за вбежавшего в штрафную раньше времени Хона Монкайолы .

Вторая попытка Ольмо оказалась успешной.