Ольмо со второй попытки забил пенальти «Осасуне». Судья Бускетс дал хавбеку «Барсы» перебить – игрок соперника вбежал в штрафную раньше времени
Дани Ольмо со второго раза реализовал пенальти в ворота «Осасуны».
«Барселона» принимает «Осасуну» в перенесенном матче 27-го тура Ла Лиги (2:0, первый тайм).
На 18-й минуте Ольмо заработал пенальти – голкипер Серхио Эррера зацепил хавбека рукой в своей штрафной.
Испанец сам принялся исполнять 11-метровый. Эррера отразил удар Ольмо, однако главный судья Матео Бускетс назначил повторный пенальти из-за вбежавшего в штрафную раньше времени Хона Монкайолы.
Вторая попытка Ольмо оказалась успешной.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
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