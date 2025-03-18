Килиан Мбаппе: «Думал, что «Золотой мяч» достанется Винисиусу, но приз получил Родри. Если бы я сказал это три месяца назад, вы могли бы ответить: «О чем, черт возьми, ты говоришь?»
Килиан Мбаппе думал, что «Золотой мяч» выиграет Винисиус, а не Родри.
По итогам прошлого сезона награду выиграл полузащитник «Манчестер Сити» Родри. Винисиус занял второе место в голосовании.
«Что означает футболист, достойный «Золотого мяча»? Для вас Родри – это футболист, достойный «Золотого мяча»?
Я думал, что «Золотой мяч» достанется Винисиусу, но приз получил Родри. Если бы я сказал это три месяца назад, вы могли бы ответить: «О чем, черт возьми, ты говоришь?».
Мы не знаем, кому отдают предпочтение в номинации на «Золотой мяч», за исключением того, что никого нельзя исключать [как победителя], потому что все игроки имеют шансы, может быть, даже вратарь», – сказал нападающий «Реала» Килиан Мбаппе в интервью Le Parisien.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Managing Madrid
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