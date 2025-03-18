Шалимов о «Зените»: «Соболев – это троянский конь. Сезон можно завалить из-за одного перехода. Играет он так часто, как будто ему это кто-то обещал»

Игорь Шалимов поделился мыслями о проблемах «Зенита» в сезоне РПЛ.

Команда тренера Сергея Семака уступила «Спартаку» (1:2) в матче 21-го тура Мир РПЛ. Петербуржцы занимают третье место в таблице чемпионата.

– Как долго это у «Зенита» будет продолжаться?

– Пока Семак не посадит Александра Соболева на лавку, а выходить он будет под навал. Соболев – игрок хороший, но сейчас он не готов выходить на поле и приносить пользу.

На кону у «Зенита» очень многое – этот вопрос надо решать. Пока «Зенит» по игре не фаворит этого чемпионата, по-прежнему никак не разберутся с составом.

Сезон можно завалить просто из-за одного перехода. Соболев – это троянский конь. Играет он так часто, как будто ему это кто-то обещал. Есть девять туров, состав там мастеровитый, все по-прежнему зависит именно от «Зенита».

И второй момент – форма Максима Глушенкова . Он играл на своей позиции. Ему доверяют, в таких матчах надо показывать себя. А он просто не готов.

Если Максим будет в форме, он поинтереснее Клаудиньо, – сказал бывший тренер клубов РПЛ Игорь Шалимов .