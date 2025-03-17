Левандовски – первый игрок после Месси, забивший 35+ голов за сезон в «Барсе». У Лионеля было 38 голов в сезоне-2020/21

Роберт Левандовски первым после Лионеля Месси забил 35 голов за «Барсу» в сезоне.

Форвард забил в матче 28-го тура Ла Лиги против «Атлетико » (4:2).

Теперь на счету Левандовского 35 голов за «Барселону» в 40 матчах во всех турнирах нынешнего сезона – поляк проводит самый результативный сезон за каталонский клуб.

Левандовски стал первым игроком за последние 4 сезона, которому удалось забить 35 и более голов за «Барселону». Последним это делал Лиональ Месси в сезоне-2020/21 – тогда аргентинец отметился 38 забитыми мячами в 47 играх за клуб.