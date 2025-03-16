Галлас об «Арсенале»: «Я бы пытался подписать Осимхена. У Артеты, возможно, нет характера, чтобы работать с яркими личностями – Клопп, Пеп, Анчелотти знают, как говорить с игроками»

Вильям Галлас считает, что Микель Артета не умеет работать со звездными игроками.

«Думаю, я бы попытался подписать Виктора Осимхена . Он хорош в «Галатасарае » на правах аренды у «Наполи » и пробудет там всего один сезон. Он хороший игрок. Возможно, он может забивать по 20 голов за сезон. Но если он этого не делает, он дает движение, дает пространство второму нападающему, которое он может использовать, чтобы забивать. Он отвлекает внимание защитников, поэтому он мог бы играть с Каем Хавертцем или другим нападающим. У него будет немного больше свободы, и тогда он сможет забивать голы.

Такой нападающий, как он, был бы полезен «Арсеналу ». Я говорил об этом много лет назад. Думаю, он слишком хорош для «Галатасарая». Я знаю, что болельщики клуба снова поддержат меня.

Возможно, у Микеля Артеты нет характера, чтобы справляться с такими игроками, как Осимхен, или работать с яркими личностями. Большие тренеры, такие, как Клопп , Гвардиола, Анчелотти, Моуринью и Фергюсон... Даже Арсен [Венгер], он был нашим другом, но он умел разговаривать с игроками. Вы должны знать, как говорить со своими игроками. Это не значит, что у вас будут споры. Вы должны знать, как с ними справляться, вот и все», – сказал бывший игрок «Арсенала» и «Челси».