«Краснодар» не планирует продлевать контракт со Смоловым. Клуб рассчитывает на Кокшарова («СЭ»)
«Краснодар» не продлит контракт с Федором Смоловым.
Соглашение 35-летнего нападающего с «быками» рассчитано до конца этого сезона. Клуб не планирует заключать новый договор с игроком, пишет «Спорт-Экспресс».
Утверждается, что «Краснодар» рассчитывает на своего воспитанника Александра Кокшарова, который летом вернется в команду из аренды в «Пари НН».
В текущем сезоне Мир РПЛ Смолов провел 14 матчей и забил 1 гол. Его статистика – здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
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