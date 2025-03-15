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«Краснодар» не планирует продлевать контракт со Смоловым. Клуб рассчитывает на Кокшарова («СЭ»)

«Краснодар» не продлит контракт с Федором Смоловым.

Соглашение 35-летнего нападающего с «быками» рассчитано до конца этого сезона. Клуб не планирует заключать новый договор с игроком, пишет «Спорт-Экспресс». 

Утверждается, что «Краснодар» рассчитывает на своего воспитанника Александра Кокшарова, который летом вернется в команду из аренды в «Пари НН».

В текущем сезоне Мир РПЛ Смолов провел 14 матчей и забил 1 гол. Его статистика – здесь

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoФедор Смолов
logoпремьер-лига Россия
logoКраснодар
logoАлександр Кокшаров
logoСпорт-Экспресс
возможные трансферы
logoПари НН
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