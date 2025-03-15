«Челси» купит опорника «Спортинга» Эссугу за 22 млн евро (A Bola)
«Челси» подпишет игрока «Спортинга» Эссугу за 22 млн евро.
Клубы достигли договоренности о трансфере опорного полузащитника Дариу Эссугу за 22 миллиона евро, сообщает A Bola.
Ранее стало известно, что лондонцы купят вингера португальского клуба Жеовани Кенда за 45-50 млн евро.
В этом сезоне Эссугу играет за «Лас-Пальмас» на правах аренды. В рамках Ла Лиги он провел 17 матчей и забил 1 гол. Статистику 20-летнего игрока можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: A Bola
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