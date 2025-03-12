«Динамо» еще не получило решение CAS по делу Норманна
«Динамо» пока не получило решение CAS по делу Матиаса Норманна.
Об этом рассказал гендиректор московского клуба Павел Пивоваров.
Напомним, Норманн, выступавший за «Динамо» на правах аренды из «Ростова», улетел из России в августе 2023 года – за несколько недель до окончания срока аренды. Сейчас норвежский полузащитник выступает за «Аль-Раэд» из Саудовской Аравии.
«Динамо» и «Ростов» обратились в трибунал ФИФА, оба клуба выиграли суд – Норманна обязали выплатить ростовчанам 2,9 млн евро за расторжение контракта. В мае 2024-го бело-голубые подали апелляцию в CAS на решение по делу Норманна, так как клуб рассчитывал получить больше денег.
«Пока решений CAS по Норманну нет, нас не уведомляли об этом. Мы ждем», – сказал Пивоваров.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ТАСС
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