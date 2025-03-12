«Динамо» еще не получило решение CAS по делу Норманна

«Динамо» пока не получило решение CAS по делу Матиаса Норманна.

Об этом рассказал гендиректор московского клуба Павел Пивоваров .

Напомним, Норманн, выступавший за «Динамо» на правах аренды из «Ростова », улетел из России в августе 2023 года – за несколько недель до окончания срока аренды. Сейчас норвежский полузащитник выступает за «Аль-Раэд » из Саудовской Аравии.

«Динамо » и «Ростов» обратились в трибунал ФИФА, оба клуба выиграли суд – Норманна обязали выплатить ростовчанам 2,9 млн евро за расторжение контракта. В мае 2024-го бело-голубые подали апелляцию в CAS на решение по делу Норманна, так как клуб рассчитывал получить больше денег.

«Пока решений CAS по Норманну нет, нас не уведомляли об этом. Мы ждем», – сказал Пивоваров.