«Акрон» принимает ЦСКА. Приходите поддержать команду в матче против красно-синих!
«Акрон» встретится с ЦСКА в 21-м туре Мир РПЛ.
Матч пройдет в воскресенье, 16 марта, в 14:00 по местному времени на стадионе «Солидарность Самара Арена».
«Акрон» после 20 туров идут на девятой строчке в турнирной таблице, обладая 25-ю очками. Армейцы же находятся на шестом месте, набрав 35 очков.
За два часа до старта игры на арене с музыкальным сетом выступят The Dawless, которые недавно засэмплировали одну из кричалок болельщиков «Акрона». Начало сета – в 13:00 по местному времени, на четвертом этаже трибуны C. Поддержите команду в домашнем матче!
Билеты на матч можно приобрести по ссылке.
Опубликовано: Sports
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