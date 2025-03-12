«Акрон» принимает ЦСКА. Приходите поддержать команду в матче против красно-синих!

«Акрон» встретится с ЦСКА в 21-м туре Мир РПЛ.

Матч пройдет в воскресенье, 16 марта, в 14:00 по местному времени на стадионе «Солидарность Самара Арена».

«Акрон» после 20 туров идут на девятой строчке в турнирной таблице, обладая 25-ю очками. Армейцы же находятся на шестом месте, набрав 35 очков.

За два часа до старта игры на арене с музыкальным сетом выступят The Dawless, которые недавно засэмплировали одну из кричалок болельщиков «Акрона». Начало сета – в 13:00 по местному времени, на четвертом этаже трибуны C. Поддержите команду в домашнем матче!

Билеты на матч можно приобрести по ссылке .