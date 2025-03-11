Гаджиев недоволен судейством в матче с «Локо»: «Арбитр забыл правила – обидно. Офсайд у соперника, «Махачкала» пытается атаковать, но Казарцев свистит»

Гаджи Гаждиев заявил, что судья забыл правила в матче с «Локомотивом».

Встречу 2-го раунда 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между махачкалинским «Динамо» и «Локомотивом» (1:2) обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым .

«Конечно, обидно. Больше всего обидно за то, что судья забыл некоторые правила. За то, что проиграли, конечно, тоже. Но когда такое поражение: офсайд у соперника, а мы с мячом пытаемся атаковать, но он свистит. Правила забыл? Судья вместе с ВАР забыли правила во втором тайме. За это обидно.

Могу лишь повторить, что сказали многие эксперты. Десяток экспертов, которые выступают в СМИ. Им же все равно, идет речь о «Динамо » или нет. Но им не все равно, когда речь идет о футболе. И поэтому они составляют разные таблицы. Те, в которых мы, например, лидируем по числу игр, где команда пострадала из-за судейских ошибок. Это да.

Но здесь ничего нового нет. Ничего нового. Все хорошо известно. Традиции сохраняются в клубном профессиональном футболе уже не один десяток лет. Ничего нового, к сожалению», – сказал президент махачкалинского «Динамо».