  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Фримпонг планирует покинуть «Байер» летом. Защитник хочет перейти в «Реал» или «Барсу»
36

Фримпонг планирует покинуть «Байер» летом. Защитник хочет перейти в «Реал» или «Барсу»

Джереми Фримпонг хочет покинуть «Байер» и перейти в «Реал» или «Барсу».

24-летний защитник планирует сменить команду в ближайшее трансферное окно, сообщает Sky Sport. Приоритетным вариантом для него является переход в «Реал» или «Барселону». 

Ранее сообщалось о возможном трансфере игрока в АПЛ – однако сам игрок не рассматривает этот вариант. Он считает, что английская лига будет слишком жесткой для него. 

В текущем сезоне нидерландец провел 38 матчей во всех турнирах, отличившись 3 голами и 10 ассистами. Его статистику можно найти здесь

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sky Sport
logoЛа Лига
logoБайер
возможные трансферы
logoДжереми Фримпонг
logoБарселона
logoбундеслига Германия
logoпремьер-лига Англия
logoРеал Мадрид
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Мартинес о Роналду: «Его талант неоспорим, Криштиану – один из лучших в истории футбола. Но больше всего выделяется его преданность делу. Его страсть представлять Португалию заразительна»
212 минут назад
Гуайре заявил, что «Барса» пыталась его подкупить больше 20 лет назад, чтобы он перешел в клуб: «Решак сказал: «Мы заплатим тебе под столом». Я был в шоке»
1830 минут назад
Глава КДК об обращении «Зенита» из-за удаления Вендела: «Клуб предоставил ряд доказательств, о которых говорил»
2232 минуты назад
Сергей Ташуев: «Я первым дал «Краснодару» возможность играть в доминантный футбол. У них на базе до сих пор концепция моя висит»
532 минуты назад
Фонбет Кубок России. Путь регионов. 1/4 финала. Этап 2. «Локомотив» в гостях у «Динамо» Махачкала, «Краснодар» принимает «Ахмат», «Спартак» сыграет с «Акроном» в среду
8739 минут назадLive
«Пока Денисов играет в старте «Спартака», «Зениту» и «Краснодару» нечего волноваться – за золото будут бороться только они». Радимов об ошибках Даниила
2455 минут назад
Кержаков посоветовал молодым футболистам не спешить с личной жизнью: «Вы найдете человека. Не торопитесь кидаться с головой в омут, вы можете наделать ошибок»
8сегодня, 16:35
У Батракова 21 (12+9) очко в 26 матчах сезона. Хавбек «Локо» ассистировал Ненахову с углового в игре с «Динамо» Махачкала
13сегодня, 16:26
Шалимов об удалении Якимова в игре с «Зенитом»: «Какое там лишение возможности забить гол? Мяч летит в угловой флажок, его надо еще догнать, обработать. Просто катастрофа!»
23сегодня, 15:57
Фанаты «МЮ» о новом стадионе: «Повысятся ли цены на билеты? Пострадает ли атмосфера? Увеличится ли долг? Сократятся ли инвестиции в состав? Мы обеспокоены возможными последствиями»
19сегодня, 15:48
Ко всем новостям
Последние новости
Назвавший соперника «черным дерьмом» хавбек «Кремонезе» Васкес дисквалифицирован на 10 матчей
310 минут назад
Красную за фол через 8 секунд после начала 2-го тайма получил Кагермазов. Защитник «Динамо» Махачкала подтолкнул в спину убегавшего к воротам Воробьева из «Локо»
216 минут назадФото
«Динамо» Махачкала – «Локомотив». 1:2 – Магомедов срезал в свои ворота, Кагермазов удален. Онлайн-трансляция
1623 минуты назадLive
«Краснодар» – «Ахмат». Онлайн-трансляция начнется в 20:00
2сегодня, 16:13
Бахрейн о матче с Россией: «Желание сыграть есть, но в 2025-м вряд ли. Когда будет утвержден график на следующий год, тогда можно планировать»
352 минуты назад
«Барселона» – «Бенфика». Онлайн-трансляция начнется в 20:45
30сегодня, 07:05
Канчельскис о том, что Кантона ударил ногой фаната: «Он прав. Ты только что получил красную, а тебе какой-то пьяный чудик с трибуны орет, оскорбляя самое святое – семью. Эрик – великий игрок»
10сегодня, 16:38
Паредес продлил контракт с «Ромой» до 2026-го
сегодня, 16:28Фото
Анчелотти перед ответным матчем с «Атлетико»: «Отрабатывать пенальти сложно – воссоздать атмосферу, психологическую ситуацию... В данный момент мы об этом не думаем»
сегодня, 16:18
Малафеев о Дугласе в сборной России: «Неуместно. Такие шаги не приносят пользу нашему футболу. Должны опираться на своих»
4сегодня, 16:07