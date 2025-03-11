Фримпонг планирует покинуть «Байер» летом. Защитник хочет перейти в «Реал» или «Барсу»
Джереми Фримпонг хочет покинуть «Байер» и перейти в «Реал» или «Барсу».
24-летний защитник планирует сменить команду в ближайшее трансферное окно, сообщает Sky Sport. Приоритетным вариантом для него является переход в «Реал» или «Барселону».
Ранее сообщалось о возможном трансфере игрока в АПЛ – однако сам игрок не рассматривает этот вариант. Он считает, что английская лига будет слишком жесткой для него.
В текущем сезоне нидерландец провел 38 матчей во всех турнирах, отличившись 3 голами и 10 ассистами. Его статистику можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sky Sport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости