Фримпонг планирует покинуть «Байер» летом. Защитник хочет перейти в «Реал» или «Барсу»

Джереми Фримпонг хочет покинуть «Байер» и перейти в «Реал» или «Барсу».

24-летний защитник планирует сменить команду в ближайшее трансферное окно, сообщает Sky Sport. Приоритетным вариантом для него является переход в «Реал » или «Барселону».

Ранее сообщалось о возможном трансфере игрока в АПЛ – однако сам игрок не рассматривает этот вариант. Он считает, что английская лига будет слишком жесткой для него.

В текущем сезоне нидерландец провел 38 матчей во всех турнирах, отличившись 3 голами и 10 ассистами. Его статистику можно найти здесь .