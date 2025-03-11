Экс-форвард «Зенита» Текке возглавил «Трабзонспор»
Экс-игрок «Зенита» Фатих Текке возглавил «Трабзонспор».
Турецкий клуб объявил о назначении 47-летнего специалиста на пост главного тренера. Ранее «Трабзонспор» уволил Шенола Гюнеша.
Последним клубом в тренерской карьере Текке был «Аланьяспор», который он покинул в ноябре 2024 года.
«Трабзонспор» занимает 11-е место в таблице турецкой Суперлиги, набрав 32 очка за 25 матчей.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер «Трабзонспора»
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