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Экс-форвард «Зенита» Текке возглавил «Трабзонспор»

Экс-игрок «Зенита» Фатих Текке возглавил «Трабзонспор».

Турецкий клуб объявил о назначении 47-летнего специалиста на пост главного тренера. Ранее «Трабзонспор» уволил Шенола Гюнеша.

Последним клубом в тренерской карьере Текке был «Аланьяспор», который он покинул в ноябре 2024 года.

«Трабзонспор» занимает 11-е место в таблице турецкой Суперлиги, набрав 32 очка за 25 матчей.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер «Трабзонспора»
logoФатих Текке
logoШенол Гюнеш
logoТрабзонспор
logoвысшая лига Турция
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