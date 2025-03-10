У экс-подруги Куртуа долг в 63 тысячи фунтов по ипотеке: «Я боюсь, что дом конфискуют, он разваливается. Неприемлемо, что Тибо летает на частных самолетах, развлекается на яхтах, оставляя сына здесь»

Мать внебрачного ребенка Тибо Куртуа пожаловалась, что он недостаточно помогает.

Эльза Изак, бывший дизайнер Versace, состояла в отношениях с голкипером, когда он присоединился к «Челси» в 2014 году и жил по соседству. Их сын Энцо родился три года спустя.

Сейчас 50-летняя женщина опасается, что ее дом стоимостью 3 млн фунтов может быть конфискован, поскольку она должна 63 000 фунтов по ипотеке. Кроме того, потолки жилища разъедает сильная плесень.

Эльза также сообщила, что в 2020 году Куртуа обязали выплачивать ей алименты. В настоящее время вратарь «Реала» зарабатывает 240 тысяч фунтов в неделю.

У бельгийца также есть 11-месячная дочь от его жены и двое других детей от предыдущих отношений.

«Наш дом разваливается. Мы просто не можем продолжать так жить. Я боюсь, что банк конфискует наш дом, и беспокоюсь, когда кто-то стучит в дверь. Я не хочу, чтобы мы внезапно оказались бездомными.

Для меня неприемлемо видеть, как Тибо летает на частных самолетах, развлекается на яхтах, оставляя своего ребенка здесь, в этих условиях.

Разве он не может выделить немного больше, чтобы заботиться о своем сыне?» – сказала Эльза Изак.