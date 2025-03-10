«Динамо» продлило контракт с Фернандесом. Клуб выложил ролик об угрожающем Земле астероиде: «Суперчел из Гуарани защитит сейчас, защитит и в 2029-м»

Роберто Фернандес продлил контракт с «Динамо».

Парагвайский защитник бело-голубых подписал новое соглашение до конца сезона-2028/29.

«Динамо » креативно объявило о продлении контракта с футболистом. Московский клуб выложил фантастический видеоролик, сообщающий об угрозе гигантского астероида, который может долететь до Земли в 2029 году.

«Кто поможет спасти человечество от катастрофы?

Суперчел из Гуарани защитит сейчас, защитит и в 2029-м», – говорится в видео.

Фернандес играет за клуб с 2022 года. Его подробная статистика – здесь .