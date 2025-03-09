Йоро заменен в перерыве матча «МЮ» с «Арсеналом» из-за повреждения. 18-летний Хевен дебютировал в АПЛ

Лени Йоро заменен в перерыве игры с «Арсеналом».

Защитник «Манчестер Юнайтед» начал игру 28-го тура АПЛ в стартовом составе, но получил ушиб в первом тайме и на второй уже не вышел.

Вместо него появился 18-летний Эйден Хевен . Англичанин проводит дебютную игру в чемпионате Англии.

«Манчестер Юнайтед» – «Арсенал». 1:1 – Райс сравнял на 74-й! Онлайн-трансляция