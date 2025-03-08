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Компани про 2:3 с «Бохумом»: «Бавария» должна была побеждать даже в меньшинстве. Никаких оправданий»

Венсан Компани недоволен потерей очков в игре с «Бохумом» (2:3).

«Мы проиграли – никаких оправданий. Можно анализировать сколько угодно, но в конечном счете надо взять на себя ответственность за все и сделать все необходимое, чтобы подготовиться к следующей игре. До этого времени мы всегда хорошо реагировали на поражения.

Важно принять, что критика неизбежна, но надо сосредоточиться на следующей игре.

Удаление не должно становиться оправданием. Даже вдесятером мы вели 2:1, мы должны были побеждать или хотя бы набирать одно очко.

Но я не хочу умалять заслуг «Бохума», он заслужил победу», – сказал главный тренер «Баварии».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Bayern & Germany
logoБавария
logoбундеслига Германия
logoБохум
logoВенсан Компани
logoЖоау Пальинья
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