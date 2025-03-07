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«Боруссия» показала форму с отсылкой к сезону-1994/95, когда клуб выиграл Бундеслигу впервые за 32 года: «Хотим возродить этот дух и быть смелыми»

«Боруссия» представила форму, посвященную чемпионскому сезону-1994/95.

Новый комплект выпущен брендом Puma и поступил в продажу сегодня.

«В домашнем матче против «Аугсбурга» в субботу футболисты «Боруссии» Дортмунд будут играть в специальной неоновой футболке.

Она, вдохновленная легендарной формой сезона-1994/95, увековечивает память об исторической команде, которая выиграла чемпионат впервые за 32 года. В этом году мы вспоминаем тот незабываемый сезон 30-летней давности, полный эйфории и экстаза.

«Боруссия» 90-х годов олицетворяет собой совершенно особый дух. На поле главным быть смелым, использовать возможности и никогда не переставать верить в свои мечты. Футболки неоновых цветов были яркими, привлекающими внимание и уникальными.

С помощью нынешней специальной футболки мы хотим возродить этот дух и побудить людей идти своим путем – быть смелыми, громкими и яркими, каким бы безумным это ни казалось.

Объединяемся под лозунгом «Осмелиться выделиться», – говорится на сайте дортмундской «Боруссии».

Фото: x.com/BVB

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Боруссии»
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