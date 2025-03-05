Черданцев об уходе Карпина из «Ростова»: «Его нет только физически. Альба ничего принципиально не поменял – футболисты те же, схема та же»
Георгий Черданцев не увидел изменений в игре «Ростова» после ухода Валерия Карпина.
В 19-м туре Мир РПЛ ростовчане под руководством Джонатана Альбы сыграли вничью с «Динамо» – 1:1.
– Понравился ли тебе «Ростов» без Карпина?
– Понимаю, что к Карпину приковано большое внимание. Но «Ростов» – это не та команда, которая борется за чемпионство или стоит на вылет. Тренеры приходят и уходят, это обычная ситуация.
Команда сыграла с «Динамо» очень хорошо, за несколько дней не может ничего поменяться, потому что зимой команда готовилась с Карпиным. Альба был всегда в команде, ничего принципиально не поменял – футболисты те же, схема та же. Карпина нет только физически, – сказал комментатор «Матч ТВ».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости