Георгий Черданцев не увидел изменений в игре «Ростова» после ухода Валерия Карпина.

В 19-м туре Мир РПЛ ростовчане под руководством Джонатана Альбы сыграли вничью с «Динамо» – 1:1.

– Понравился ли тебе «Ростов» без Карпина?

– Понимаю, что к Карпину приковано большое внимание. Но «Ростов» – это не та команда, которая борется за чемпионство или стоит на вылет. Тренеры приходят и уходят, это обычная ситуация.

Команда сыграла с «Динамо» очень хорошо, за несколько дней не может ничего поменяться, потому что зимой команда готовилась с Карпиным. Альба был всегда в команде, ничего принципиально не поменял – футболисты те же, схема та же. Карпина нет только физически, – сказал комментатор «Матч ТВ».