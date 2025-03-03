«Спартаку» предлагали хавбека «Коринтианса» Гарро зимой. У красно-белых были другие приоритеты в центр полузащиты (Metaratings)
«Спартаку» предлагали Родриго Гарро из «Коринтианса».
Как сообщает Metaratings.ru, московский клуб в зимнее окно отказался от приобретения 27-летнего центрального полузащитника.
У «Спартака» были другие приоритеты на эту позицию.
Гарро выступает за «Коринтианс» с 2024 года. Стоимость аргентинца по версии Transfermarkt составляет 14 млн евро.
Зимой «Спартак» вел переговоры о переходах полузащитников Ивана Илича из «Торино» и Родриго Саласара из «Браги».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Metaratings
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