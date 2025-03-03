«Спартаку» предлагали хавбека «Коринтианса» Гарро зимой. У красно-белых были другие приоритеты в центр полузащиты (Metaratings)

«Спартаку» предлагали Родриго Гарро из «Коринтианса».

Как сообщает Metaratings.ru, московский клуб в зимнее окно отказался от приобретения 27-летнего центрального полузащитника.

У «Спартака » были другие приоритеты на эту позицию.

Гарро выступает за «Коринтианс » с 2024 года. Стоимость аргентинца по версии Transfermarkt составляет 14 млн евро.

Зимой «Спартак» вел переговоры о переходах полузащитников Ивана Илича из «Торино» и Родриго Саласара из «Браги».