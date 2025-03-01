«Спартак» хочет продать Медину летом и будет искать вингеру новый клуб (Metaratings)

«Спартак» настроен на расставание с Хесусом Мединой.

Metaratings утверждает, что московский клуб летом намерен продолжить поиск новой команды для вингера. Красно-белые хотят продать парагвайца.

В этом сезоне Медина провел 14 игр в Мир РПЛ и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .