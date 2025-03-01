«Спартак» хочет продать Медину летом и будет искать вингеру новый клуб (Metaratings)
«Спартак» настроен на расставание с Хесусом Мединой.
Metaratings утверждает, что московский клуб летом намерен продолжить поиск новой команды для вингера. Красно-белые хотят продать парагвайца.
В этом сезоне Медина провел 14 игр в Мир РПЛ и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Metaratings
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