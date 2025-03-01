«Боруссия» выиграла 2 матча с общим счетом 8:0, Гирасси забил 5 голов. Дальше – «Лилль»

«Боруссия» Дортмунд забила 8 голов в двух последних матчах.

Команда Нико Ковача обыграла «Санкт-Паули » в 24-м туре Бундеслиги (2:0).

В прошлом туре дортмундцы разгромили «Унион» (6:0). За эти две игры форвард Серу Гирасси забил 5 голов – покер в прошлом туре и мяч сегодня.

Гирасси забил 14-й гол в сезоне Бундеслиги и занимает 4-е место в списке лучших бомбардиров, лидирует Харри Кейн из «Баварии» (21 гол).

За шесть матчей при Коваче у команды три победы, одна ничья и два поражения.

В таблице «Дортмунд» занимает 10-е место, набрав 35 очков. До лидирующей «Баварии» – 26 баллов.

Следующий матч «Боруссия » проведет с «Лиллем » дома в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов .