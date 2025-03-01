«Боруссия» выиграла 2 матча с общим счетом 8:0, Гирасси забил 5 голов. Дальше – «Лилль»
«Боруссия» Дортмунд забила 8 голов в двух последних матчах.
Команда Нико Ковача обыграла «Санкт-Паули» в 24-м туре Бундеслиги (2:0).
В прошлом туре дортмундцы разгромили «Унион» (6:0). За эти две игры форвард Серу Гирасси забил 5 голов – покер в прошлом туре и мяч сегодня.
Гирасси забил 14-й гол в сезоне Бундеслиги и занимает 4-е место в списке лучших бомбардиров, лидирует Харри Кейн из «Баварии» (21 гол).
За шесть матчей при Коваче у команды три победы, одна ничья и два поражения.
В таблице «Дортмунд» занимает 10-е место, набрав 35 очков. До лидирующей «Баварии» – 26 баллов.
Следующий матч «Боруссия» проведет с «Лиллем» дома в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
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