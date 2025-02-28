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Личка о Глебове и Касересе: «Дадут «Динамо» больше агрессии на поле. Хорошей команде джентльменов иногда не хватает хард-рока»

Марцел Личка оценил переходы Данила Глебова и Хуана Касереса в «Динамо».

«В первую очередь эти два футболиста дадут нам больше агрессии на поле. Пока «Динамо» — хорошая команда джентльменов. Которой иногда не хватает чуть-чуть жесткой музыки. Что-то в духе хард-рока или хеви-метала.

Талантливые игроки, здорово работающие с мячом — это здорово, но, например, против «Факела» или «Ахмата» ты должен показать характер. Иначе они тебя через отношение к игре, агрессию, физические данные могут «убить». Всегда жесткая работа побьет талант. 

Аргентинская лига сама по себе агрессивная, и в сборной Парагвая Касерес этим отличался. Скажем, против Бразилии, где часто действовал против Винисиуса, он провел хороший матч.

Данил — бывший капитан «Ростова». Он лидер, разговаривает на поле. Коммуникация между игроками важна, когда что-то не получается, надо подсказать партнерам. Два новичка — футболисты хорошего уровня, добавят конкуренции в середине поля и в защите», – сказал тренер «Динамо».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoДанил Глебов
logoМарцел Личка
logoХуан Касерес II
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
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