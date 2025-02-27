«В индустрии сходятся во мнении, что Салах и ван Дейк продлят контракты, а Трент, вероятно, уйдет. Еще ничего не решено окончательно». Журналист Орнстейн об игроках «Ливерпуля»
Журналист The Athletic Дэвид Орнстейн ответил на вопрос читателя о будущем Мохамеда Салаха, Вирджила ван Дейка и Трента Александер-Арнолда. Их контракты с мерсисайдцами истекают в конце этого сезона.
«Переговоры продолжаются, и на «Энфилде» уже давно царит оптимизм в отношении Салаха и ван Дейка. Я не в курсе, были ли достигнуты какие-либо договоренности, но оба игрока, похоже, хотят остаться и полностью выкладываются на поле – плюс, насколько нам известно, «Ливерпуль» абсолютно точно хочет сохранить обоих.
[Сохранить хотят] и Александер-Арнолда, но мы все знаем, что у него другая ситуация – он моложе, и «Реал Мадрид» уже стучится в его дверь. В индустрии все сходятся во мнении, что, возможно, Салах и ван Дейк продлят контракты, а Александер-Арнолд, вероятно, уйдет. Но, похоже, еще ничего не решено окончательно.
Давайте воспользуемся моментом, чтобы похвалить всех троих за их невероятный профессионализм в данных обстоятельствах, и я действительно считаю, что вчера Александер-Арнолд был великолепен. Никто из них не прекращает работу!» – написал Орнстейн.
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