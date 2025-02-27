Роша о матчах с «Зенитом»: «Не менее важны, чем дерби со «Спартаком» – так же кипит кровь и щепки летят. Есть желание выиграть у чемпиона России и самого большого клуба страны»

Виллиан Роша сравнил важность матчей против «Спартака» и «Зенита».

– По «Спартаку» понятно, а что для тебя значат матчи с «Зенитом»?

– Сказал бы, что они не менее важны, чем матчи со «Спартаком ». Точно так же кипит кровь и щепки летят... Как я уже говорил, на каждый матч я стараюсь выходить с максимальным настроем и отдаваться на поле на сто процентов.

– В «Зените» много бразильцев. Нет особенного желания успешно сыграть против своих соотечественников?

– Сыграть удачно против бразильцев желания нет. Есть желание выиграть у чемпиона России всех последних лет и самого большого клуба страны. Вот и все, – сказал защитник ЦСКА .

ЦСКА сыграет с «Зенитом» в первом матче после рестарта Мир РПЛ. Игра 19-го тура пройдет в Санкт-Петербурге в субботу, 1 марта.