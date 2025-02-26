Известный представитель АПЛ обвиняется в изнасиловании девочки и выплатах ей за секс в 1990-е. Ответчик утверждает, что она сама хотела заработать и даже приходила к нему с сестрой

Представитель АПЛ занимался сексом за деньги с несовершеннолетней.

The Athletic, ссылаясь на судебные документы, сообщает, что известный в английском футболе мужчина обвиняется в том, что в 1990-е пригласил к себе 15-летнюю девочку с целью «обсудить потенциальную возможность сделать карьеру». Согласно заявлению женщины, чьи данные не раскрываются, этот человек велел ей сесть к нему на колени, сказал, что она «хорошая девочка», спросил, девственница ли она. Затем он якобы подверг ее «отвратительному и травмирующему» воздействию, после чего отправил в ванную, вновь назвал «хорошей девочкой» и вручил ей три купюры по 50 фунтов стерлингов. Подвозившие ее родители все это время ждали в машине.

Истица утверждает, что после этих событий она столкнулась с посттравматическим стрессовым расстройством, депрессией и другими проблемами. В то время она якобы была слишком напугана для того, чтобы обратиться в полицию, опасаясь возможных последствий и того, что ей или ее семье может грозить опасность.

При этом женщина согласилась с утверждением ответчика о том, что в последующие годы они неоднократно занимались сексом, но через свою юридическую команду заявила, что была уверена в том, что он предоставит ей карьерные возможности, «если она выполнит его сексуальные требования». По ее словам, общение с обвиняемым оставило у нее «стигматизирующее чувство стыда, вины и неудачи», и прошло много лет, прежде чем она смогла сообщить обо всем, однако мужчина арестован не был, и дело осталось «в столе».

Ответчик отрицает, что обвинения в изнасиловании имеют под собой основания, но признает, что спрашивал у подростка, когда ей было 16-17 лет, «не хочет ли она немного денег за секс». Также он отметил, что их интимные контакты стали регулярными в последующие годы.

«В подавляющем большинстве случаев он отклонял предложения о сексе, хотя в общей сложности за эти годы он вступал в сексуальные отношения с истицей примерно в 15 случаях, за что вознаграждал ее денежными выплатами в соответствии с ее ожиданиями. В одном случае ответчик вступил в сексуальные отношения как с истицей, так и с ее сестрой, которые хотели заработать немного денег», – сообщила сторона защиты.

Также мужчина утверждает, что неоднократно помогал истице, в том числе давал финансовые советы и оказывал поддержку «в кризисные моменты». После предполагаемого изнасилования их якобы связывали «дружеские отношения» на протяжении более чем 20 лет.

По решению судьи возраст мужчины не разглашается, как и другие детали, которые помогли бы его идентифицировать. Это сделано с целью защиты его от потенциального ущерба репутации и финансовым интересам. В деле он именуется JZX.

Предполагаемый насильник продолжает работать в обычном режиме в ожидании даты рассмотрения дела в суде.