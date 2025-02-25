«Сегодня 26 лет нашим вратарям!» «ПСЖ» поздравил Сафонова и Доннарумму с днем рождения

Матвей Сафонов и Джанлуиджи Доннарумма празднуют день рождения.

Вратари «ПСЖ » родились в один день, обоим 25 февраля исполнилось 26 лет.

Пресс-служба «ПСЖ» в соцсетях поздравила игроков.

«Поздравляем Джиджи и Матвея с днем рождения! 🥳❤️💙

Сегодня 26 лет нашим вратарям! 🎂» – говорится в посте клуба.