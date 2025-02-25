«Сегодня 26 лет нашим вратарям!» «ПСЖ» поздравил Сафонова и Доннарумму с днем рождения
Матвей Сафонов и Джанлуиджи Доннарумма празднуют день рождения.
Вратари «ПСЖ» родились в один день, обоим 25 февраля исполнилось 26 лет.
Пресс-служба «ПСЖ» в соцсетях поздравила игроков.
«Поздравляем Джиджи и Матвея с днем рождения! 🥳❤️💙
Сегодня 26 лет нашим вратарям! 🎂» – говорится в посте клуба.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер «ПСЖ»
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