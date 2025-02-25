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  • Маротта об «Интере»: «Нам удалось создать костяк из итальянцев. Средний возраст составов снизился, нужно адаптироваться. Это не значит, что мы откажемся от ветеранов, мы оценим каждую позицию»
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Маротта об «Интере»: «Нам удалось создать костяк из итальянцев. Средний возраст составов снизился, нужно адаптироваться. Это не значит, что мы откажемся от ветеранов, мы оценим каждую позицию»

Беппе Маротта высказался о трансферной стратегии «Интера».

«Мы не говорим о революции. Мы гордимся работой, которую проделали все – от Аузилио до Баччина и Дзанетти. За последние годы мы заложили важные основы. Первое – это создание крепкого костяка из итальянских игроков, нам это удалось. Затем – поиск тех самых «профессионалов», «экспертов», которые могли бы внести свой вклад качеством и опытом.

Мы спланировали будущее, Аузилио и его команда следят за каждой ситуацией. Несмотря на критику, с которой нам приходится мириться, сохранение почти всего штаба в начале сезона стало признаком хорошо выполненной работы, особенно если это означает поддержание команды, способной побеждать.

Наша модель немного изменится, так как философия клуба заключается в возвращении к инвестициям в молодых игроков, которые не только представляют собой актив, но и могут принести пользу команде.

Мы не говорим, что должны продавать, но определенные трансферы на выход возможны, исходя из логики, что мы уделяем внимание будущему состава. Невозможно иметь в команде более 24-25 игроков и при этом сохранять финансовый баланс.

Повторюсь: не стоит ожидать революции. Средний возраст составов, как мне кажется, снизился, и нам нужно адаптироваться. Но это не значит, что мы откажемся от опытных игроков. Напротив, они важны и уже доказали, что могут играть ключевую роль. Мы оценим каждую позицию.

Изменение модели не означает, что мы перестанем добиваться своих целей, которые остаются неизменными. Когда мы говорим об «Интере», мы говорим о клубе, у которого в ДНК заложено слово «побеждать». Мы всегда стремимся взойти как можно выше – с молодыми игроками или без.

В спорте нужно быть амбициозным, но не высокомерным. Это значит быть уверенным в себе – а мы уверены. Мы продолжим двигаться в своем направлении, но никаких потрясений не будет», – сказал президент «Интера» в интервью TMW. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Football Italia
logoИнтер
logoсерия А Италия
logoХавьер Дзанетти
logoПьеро Аузилио
logoБеппе Маротта
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