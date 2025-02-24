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Писарев о Глебове: «Уже возраст такой, что требуется следующий шаг – в клуб, у которого есть амбиции. «Ростов» не готов бороться за медали, а «Динамо» может»

Николай Писарев высказался о переходе Данила Глебова из «Ростова» в «Динамо».

– Данил Глебов в «Динамо» – главный русский трансфер зимы. Что он значит для его нового клубы и бывшего, который никем не заменил капитана?

– Я могу рассуждать об этом трансфере только как тренер сборной России. Мне важно, чтобы игрок национальной команды и футболист определяющей позиции на поле прогрессировал. С точки зрения сборной России, переход Глебова в «Динамо» – отличная история.

– Почему?

– Глебов семь лет был в «Ростове», провел там под двести игр. Уже и возраст такой, что требуется следующий шаг. И этот шаг должен быть в клуб, у которого есть амбиции.

– У «Ростова» их нет?

– Положа руку на сердце, «Ростов» при Карпине выжимает максимум. Учитывая состав команды по соотношению «цена–качество», четвертое место – потолок. На сто процентов уверен: «Ростов» не готов бороться за медали, а «Динамо» при определенных условиях – может.

Для Глебова это точно шаг вперед, как и для сборной. Это топовая история, рад за Данила. Он это заслужил своим отношением к делу, и футбол его отблагодарил этим контрактом. Для «Динамо» его трансфер напрашивался.

– Глебов подтвердил интерес от «Спартака» прошлым летом, но назвал вариант с «Динамо» более предпочтительным для себя. Чем он предпочтительнее, по-вашему?

– Тут надо смотреть, что хотел «Спартак». На мой взгляд, Станкович для себя уже выбрал опорного полузащитника. А «Динамо» как раз не хватало баланса – его и может дать Глебов. Данил как нельзя кстати сейчас подходит команде Лички. А «Спартаку» не факт, что нужен именно опорный полузащитник. У них уже комплект. Возможно, даже с перебором, – сказал помощник главного тренера сборной России.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sport24
logoДанил Глебов
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logoНиколай Писарев
logoСборная России по футболу
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