Гасперини о дубле Лукмана после их конфликта и борьбе за чемпионство: «Мы все профессионалы. Не ожидал перед сезоном, что «Аталанта» будет третьей за 10 туров до конца»

Джан Пьеро Гасперини высказался о победе над «Эмполи» (5:0).

– Это команда, которая может как выиграть, так и проиграть, но с точки зрения самоотдачи ей этого никогда не недоставало. Легко говорить про простые матчи, но мы победили в Вероне и Комо, а сегодня видели, как другие команды там проигрывают. Это мы сделали матч простым.

– Дубль Лукмана выделяется. Профессиональная линия превалирует над конфликтной?

– Не знаю, что вы имеете в виду под профессионализмом, но это лучший способ двигаться вперед. Профессионализм с моей стороны? Мы все профессионалы, мы провели хороший матч и забили хорошие голы.

– Эта победа приблизила вас к вершине таблицы.

– Это говорит о том, что у нас потрясающая турнирная ситуация, не так ли? В воскресенье у нас «Венеция», матч вовсе не простой, а затем – очное противостояние (с «Ювентусом»), где можно либо догнать, либо приблизиться к одной из двух команд. Продолжать так же – великолепный путь после 26 туров с таким положением в таблице.

– Девять лет в «Аталанте». Ожидали ли вы, что в сезоне с таким количеством травм команда сможет бороться за скудетто?

– «Аталанте» очень не повезло с травмами, особенно в январе. Мы знали о проблемах у Скамакки и Скальвини еще в начале сезона, но они восстановились, потом добавился Коссуну – без сомнения, это большое невезение. Я не могу сказать, что за 10 туров до конца ожидал быть на этой позиции, но мы долгое время даже лидировали в таблице.

Если вы говорите о борьбе за скудетто… После победы в Лиге Европы в июне, глядя вокруг и представляя планы, я видел «Интер» фаворитом, а нас – в числе команд, способных конкурировать с остальными. В целом, так все и сложилось: мы держались на расстоянии 1-2-3 очков от лидеров.

«Интер» проводит выдающийся сезон, «Наполи» тоже – хотя этого было трудно ожидать. Мы сделаем все возможное, чтобы оставаться в гонке как можно дольше, – сказал главный тренер «Аталанты» в интервью Sky Sport.