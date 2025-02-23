Тамерлан Мусаев следит за «Шанхаем» Слуцкого: «Не смотрю матчи, но знаю счет, лучших бомбардиров. Леонид Викторович хорошо начал год – дай Бог, станет чемпионом»

Тамерлан Мусаев рассказал, что следит за работой Леонида Слуцкого в Китае.

– Честно, я слежу. Не смотрю матчи, но за счетом и бомбардирами клуба слежу. У нас там был фотограф, я у него спрашивал про бомбардира из Бразилии, играющего за «Шанхай ». И он некоторые вещи про него рассказывал.

– Выиграет ли Леонид Викторович чемпионат Китая?

– Сейчас он хорошо начал год, выиграл трофей (Суперкубок Китая – Спортс’‘). Так что, дай Бог, станет чемпионом, – сказал нападающий ЦСКА .