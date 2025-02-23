Алонсо о 2:0 с «Хольштайном»: «После двух ничьих в гостях «Байеру» было очень важно победить»
Хаби Алонсо оценил выездную победу над «Хольштайн Киль» (2:0) в Бундеслиге.
«Конечно, мы очень довольны результатом. Мы хорошо контролировали игру и доминировали, хотя это было нелегко.
Первый гол Патрика [Шика] был важен для победы. После двух ничьих в гостях [с «Вольфсбургом» и «Лейпцигом»] сегодня нам было очень важно победить», – сказал тренер «Байера».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт Бундеслиги
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