Ван Перси возглавит «Фейеноорд», контракт – до 2027-го. Клуб идет 4-м в Эредивизи
Клуб из Роттердама достиг принципиального соглашения о назначении 41-летнего специалиста на пост главного тренера, сообщает The Athletic. Он перейдет из «Херенвена», который возглавляет с мая 2024 года. Клубы подписали соглашение.
Помощником ван Перси станет Рене Хаке, бывший ассистент Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед». Оба тренера подпишут контракты до 2027 года.
Ван Перси играл за молодежные и основную команду «Фейеноорда» с 1998 по 2004 год, там он начинал профессиональную карьеру. С 2021 по 2024 год он тренировал юношеские команды «Фейеноорда».
Во главе «Херенвена» экс-нападающий сборной Нидерладов провел 26 матчей, одержав 9 побед и потерпев 11 поражений.
«Фейеноорд» занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов, набрав 40 очков после 22 туров. Команду временно возглавляет Паскаль Босшаарт.
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