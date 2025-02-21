Ван Перси возглавит «Фейеноорд», контракт – до 2027-го. Клуб идет 4-м в Эредивизи

Робин ван Перси возглавит «Фейеноорд».

Клуб из Роттердама достиг принципиального соглашения о назначении 41-летнего специалиста на пост главного тренера, сообщает The Athletic. Он перейдет из «Херенвена », который возглавляет с мая 2024 года. Клубы подписали соглашение.

Помощником ван Перси станет Рене Хаке, бывший ассистент Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед». Оба тренера подпишут контракты до 2027 года.

Ван Перси играл за молодежные и основную команду «Фейеноорда» с 1998 по 2004 год, там он начинал профессиональную карьеру. С 2021 по 2024 год он тренировал юношеские команды «Фейеноорда ».

Во главе «Херенвена» экс-нападающий сборной Нидерладов провел 26 матчей, одержав 9 побед и потерпев 11 поражений.

«Фейеноорд» занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов, набрав 40 очков после 22 туров. Команду временно возглавляет Паскаль Босшаарт.