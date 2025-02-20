Винисиус упрекнул Камавинга в слишком рискованном фоле на Мармуше. Хавбек «Реала» пропустил бы матч 1/8 финала ЛЧ, если бы получил желтую

Винисиус Жуниор упрекнул Эдуардо Камавинга в слишком рискованном нарушении правил.

«Реал » обыграл «Манчестер Сити » со счетом 3:1 в ответном стыковом матче Лиги чемпионов (3:1, первая игра – 3:2) и вышел в 1/8 финала турнира.

Эдуардо Камавинга вышел на поле на 78-й минуте при счете 3:0 и в одном из эпизодов жестко сфолил на форварде соперника Омаре Мармуше , но избежал предупреждения. Если бы француз получил желтую карточку, то пропустил бы первый матч 1/8 финала.

Из-за этого претензии к хавбеку высказал его партнер Винисиус Жуниор. Бразилец подошел к Камавинга после завершения игры и упрекнул его в том, что тот действовал слишком рискованно, когда исход противостояния уже был решен.