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«Динамо» заявило Глебова в РПЛ

«Динамо» заявило Данила Глебова в Мир РПЛ .

Соответствующая информация появилась на сайте лиги. «Ростов» ранее отзаявил полузащитника.

Ранее сообщалось, что Глебов прошел медосмотр и подписал 5-летний контракт с «Динамо». «Ростов» получит за футболиста 8 млн евро.

Опубликовано: Sports
Источник: сайт РПЛ
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