«Динамо» заявило Глебова в РПЛ

«Динамо» заявило Данила Глебова в Мир РПЛ .

Соответствующая информация появилась на сайте лиги. «Ростов» ранее отзаявил полузащитника.

Ранее сообщалось , что Глебов прошел медосмотр и подписал 5-летний контракт с «Динамо ». «Ростов » получит за футболиста 8 млн евро.