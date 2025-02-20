Тренер «Канзас-Сити» о Месси: «Есть только один человек, который может перевернуть игру, и он это сделал. В мировом футболе таких было немного»
Тренер «Канзас-Сити» поделился впечатлениями от игры Лионеля Месси.
«Интер Майами» в гостях обыграл «Канзас-Сити» в 1-м раунде Кубка чемпионов КОНКАКАФ благодаря голу Месси (1:0).
«Я думаю, мы сыграли очень хорошо, были очень организованы в обороне. Мы ничего не подарили сопернику.
Есть только один человек [Месси], который может перевернуть игру, и он это сделал. Дело не только в том, что он делает против нас, а в том, что он делает против всего мира, против любого соперника. Он способен сам изменить ход игры, и в мировом футболе, на протяжении поколений, таких игроков было немного», – сказал главный тренер «Канзас-Сити» Питер Вермес.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: ESPN
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