Тренер «Канзас-Сити» о Месси: «Есть только один человек, который может перевернуть игру, и он это сделал. В мировом футболе таких было немного»

Тренер «Канзас-Сити» поделился впечатлениями от игры Лионеля Месси.

«Интер Майами » в гостях обыграл «Канзас-Сити» в 1-м раунде Кубка чемпионов КОНКАКАФ благодаря голу Месси (1:0).

«Я думаю, мы сыграли очень хорошо, были очень организованы в обороне. Мы ничего не подарили сопернику.

Есть только один человек [Месси], который может перевернуть игру, и он это сделал. Дело не только в том, что он делает против нас, а в том, что он делает против всего мира, против любого соперника. Он способен сам изменить ход игры, и в мировом футболе, на протяжении поколений, таких игроков было немного», – сказал главный тренер «Канзас-Сити » Питер Вермес.