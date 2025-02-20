«Зенит» предлагал 25 млн евро за Гарро из «Коринтианса». Бразильцы отказались продавать хавбека

«Зенит» хотел подписать атакующего полузащитника «Коринтианса».

Как сообщает Globo, сине-бело-голубые предлагали 25 миллионов евро за трансфер Родриго Гарро .

Бразильский клуб отказался продавать 27-летнего аргентинца. «Коринтианс » хочет сохранить своих основных игроков.

В 2024 году Гарро провел 36 матчей в чемпионате Бразилии, отличившись 10 голами и 10 ассистами. Его статистика – здесь .