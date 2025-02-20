«Зенит» предлагал 25 млн евро за Гарро из «Коринтианса». Бразильцы отказались продавать хавбека
«Зенит» хотел подписать атакующего полузащитника «Коринтианса».
Как сообщает Globo, сине-бело-голубые предлагали 25 миллионов евро за трансфер Родриго Гарро.
Бразильский клуб отказался продавать 27-летнего аргентинца. «Коринтианс» хочет сохранить своих основных игроков.
В 2024 году Гарро провел 36 матчей в чемпионате Бразилии, отличившись 10 голами и 10 ассистами. Его статистика – здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Globo
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