Миятович считает, что Анчелотти должен покинуть «Реал» по окончании сезона: «Он здесь уже слишком долго и завоевал очень много титулов. Ему трудно привнести что-то новое, революционное»
«Недавно я сказал, что Анчелотти проделал отличную работу за два периода в «Реале». Он тренер, который выиграл больше всего титулов, и я не думаю, что кто-то сможет превзойти его, потому что футбол развивается в таком направлении, что с каждым днем у клубов становится все меньше терпения к тренерам и игрокам. Ни у кого не будет такой долгой карьеры, чтобы превзойти его по количеству завоеванных трофеев.
Флорентино Пересу следует принять решение о выборе другого тренера. И если можно будет назначить Хаби Алонсо, то он должен быть вариантом номер один.
Почему это должен быть последний сезон Анчелотти в «Реале»? Он здесь уже слишком долго и завоевал очень много титулов. Сейчас ему трудно привнести что-то еще, что-то новое, что-то революционное», – сказал бывший игрок и директор «Реала» в эфире El Cafelito.
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