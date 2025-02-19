Миятович считает, что Анчелотти должен покинуть «Реал» по окончании сезона: «Он здесь уже слишком долго и завоевал очень много титулов. Ему трудно привнести что-то новое, революционное»

Предраг Миятович считает, что Карло Анчелотти должен покинуть «Реал» летом.

«Недавно я сказал, что Анчелотти проделал отличную работу за два периода в «Реале». Он тренер, который выиграл больше всего титулов, и я не думаю, что кто-то сможет превзойти его, потому что футбол развивается в таком направлении, что с каждым днем у клубов становится все меньше терпения к тренерам и игрокам. Ни у кого не будет такой долгой карьеры, чтобы превзойти его по количеству завоеванных трофеев.

Флорентино Пересу следует принять решение о выборе другого тренера. И если можно будет назначить Хаби Алонсо , то он должен быть вариантом номер один.

Почему это должен быть последний сезон Анчелотти в «Реале»? Он здесь уже слишком долго и завоевал очень много титулов. Сейчас ему трудно привнести что-то еще, что-то новое, что-то революционное», – сказал бывший игрок и директор «Реала » в эфире El Cafelito.