Флик, Бордалас и Корберан претендуют на приз лучшему тренеру февраля в Ла Лиге
Названы номинанты на приз лучшему тренеру месяца в Ла Лиге.
На награды по итогам февраля претендуют три специалиста.
Пепе Бордалас («Хетафе») – 3 матча в чемпионате за месяц, 2 победы, 1 ничья, разница мячей – 3:1;
Ханс-Дитер Флик («Барселона») – 3 матча, 3 победы, разница мячей – 6:1;
Карлос Корберан («Валенсия») – 3 матча, 2 победы, 1 ничья, разница мячей – 5:2.
Победитель будет определен по итогам голосования болельщиков.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Ла Лиги
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