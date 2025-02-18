Толстиков о «Зените» на бразильском рынке: «Посмотрите на «ПСЖ», «Реал» – тоже полкоманды бразильцев. У петербуржцев сумасшедшие трансферы как «на вход», так и «на выход»

Александр Толстиков высказался о комплектовании «Зенита» бразильцами.

– «Зенит» нашел в Бразилии свой рынок?

– Это факт. Раньше этого не было, но, видимо, в какой-то момент они приняли такое решение у себя кулуарно. Адаптация бразильских футболистов очень хорошая в России, поэтому «Зенит» и сделал такой выбор. И он очень правильный. «Зенит» – молодцы, что к этому пришли.

Посмотрите на «ПСЖ», «Реал Мадрид » – там тоже по полкоманды бразильцев. Это нормально. Они выбрали рынок и начали на нем работать.

У них получается. «Зенит» – чемпион шести последних лет. У него сумасшедшие трансферы как «на вход», так и «на выход». Грех жаловаться.

«Краснодар» в меньшей степени этому вектору следует. Сейчас они продали своего воспитанника за хорошие деньги в «ПСЖ ». Того же Ленини можно было бы продать дороже, чем купили.

Но у «Краснодара» стоит задача – побороться за чемпионство. Поэтому они не продают ни Ленини, ни Батчи, ни Эдика. Начнут продавать – соответственно, пойдет тоже денежный оборот.

Бразильский рынок сильный – это факт. Там очень много хороших футболистов плюс они хорошо адаптируются во всем мире, – сказал бывший главный скаут и технический директор «Краснодара » Александр Толстиков.