Гари Невилл: «Каждый из «Тоттенхэма» попал бы в стартовый состав «МЮ». Футболисты находились на таком уровне, когда их подписали? Нет. В других командах игроки снова расцветают»

Гари Невилл считает, что состав «Тоттенхэма» сильнее, чем у «Манчестер Юнайтед».

Манкунианцы проиграли «Тоттенхэму» (0:1) в матче АПЛ.

«Бруну мог бы в составе «Тоттенхэма ». Может быть, еще Амад Диалло . Но, если честно, если бы стоял выбор между Адамом и Кулусевски , то я бы выбрал Деяна.

Каждый футболист «Тоттенхэма », за исключением, вероятно, одного, лучше, чем каждый игрок «Манчестер Юнайтед». И это уже не эмоции. Мы это уже прошли.

Очень грустно, что «Манчестер Юнайтед» сейчас в таком положении. Но эти футболисты находились на таком уровне, когда их подписали? Нет. Это то, что с ними происходит в этом клубе. Мы видели, как футболисты снова расцветали в других клубах.

Увольнения за пределами поля и неопределенность на поле – это то, что происходит с клубом на данный момент.

Надеюсь, в ближайшие два-года Рубену Амориму дадут время построить успешную команду. Но каждый футболист «Тоттенхэма» попал бы в стартовый состав «Манчестер Юнайтед», – сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед » Гари Невилл.