Гари Невилл: «Каждый из «Тоттенхэма» попал бы в стартовый состав «МЮ». Футболисты находились на таком уровне, когда их подписали? Нет. В других командах игроки снова расцветают»
Манкунианцы проиграли «Тоттенхэму» (0:1) в матче АПЛ.
«Бруну мог бы в составе «Тоттенхэма». Может быть, еще Амад Диалло. Но, если честно, если бы стоял выбор между Адамом и Кулусевски, то я бы выбрал Деяна.
Каждый футболист «Тоттенхэма», за исключением, вероятно, одного, лучше, чем каждый игрок «Манчестер Юнайтед». И это уже не эмоции. Мы это уже прошли.
Очень грустно, что «Манчестер Юнайтед» сейчас в таком положении. Но эти футболисты находились на таком уровне, когда их подписали? Нет. Это то, что с ними происходит в этом клубе. Мы видели, как футболисты снова расцветали в других клубах.
Увольнения за пределами поля и неопределенность на поле – это то, что происходит с клубом на данный момент.
Надеюсь, в ближайшие два-года Рубену Амориму дадут время построить успешную команду. Но каждый футболист «Тоттенхэма» попал бы в стартовый состав «Манчестер Юнайтед», – сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл.
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