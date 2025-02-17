Невилл о травмах «Арсенала»: «Не сочувствую им – они знали, что им не хватает центрального нападающего. У них уже было две чемпионские гонки, они понимали, что это такое»

Гари Невилл высказался о проблемах «Арсенала» с составом из-за травм.

«Им придется что-то придумать. Я не очень-то сочувствую «Арсеналу». Они знали в начале сезона, что им не хватает центрального нападающего.

Они знали, что находятся в ситуации, когда у них нет качественных игроков в стартовом составе. Они знали об этом.

У них также уже было две чемпионские гонки – они понимали, что это такое. Нет такого, что это неопытная команда, нет такого, что у них неопытный тренер, или не такого, что это новая ситуация для них.

Вы знали, что это могло произойти до начала сезона? Это можно было предсказать? Да, можно было, мы знали, что «Арсенала » не хватает голов и топового центрального нападающего.

Не говорю, что им следует быстро купить его, но в трансферное окно они знали, что есть проблема, но они ее не решили», – сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл .

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