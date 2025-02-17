Юсупов о накоплениях: «Если тратить, как во времена «Зенита», то долго не протяну: расходы растут вместе с доходами. Хочется еще во что-нибудь вложиться»

Артур Юсупов ответил на вопрос о накоплениях.

– Александр Кержаков потерял целое состояние, вложившись в нефтеперерабатывающий завод. Денисов, наоборот, еще в «Анжи» зарабатывал на недвижимости, как в футболе. Твои накопления за всю карьеру позволяют больше не работать?

– Если брать две эти истории, то я где-то посередине: есть сбережения, есть недвижимость. А по поводу «не работать» – все зависит от уровня жизни.

Если тратить, как во времена «Зенита », то, конечно, долго не протяну: расходы всегда растут вместе с доходами. Но для размеренной жизни мне надо не так уж много: [оплатить] еду, свет, газ. В общем, хватит, дай Бог.

Хотя сидеть без дела в планах точно нет.

В ближайшее время определюсь – допускаю, что поиграю в медиалиге. Плюс хочется еще во что-нибудь вложиться, тем более варианты есть, но не чтобы тратить, а чтобы помогать другим.

По молодости об этом не задумываешься, но сейчас понимаешь: есть вещи поважнее гулянок. К ним-то меня уже не тянет, – сказал бывший полузащитник клубов РПЛ Артур Юсупов.