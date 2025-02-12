Пономарев о Лорране в ЦСКА: «Очередная глупость, подписывают кота в мешке за 8 млн евро. Безобразно работает селекционный отдел»

Владимир Пономарев критически оценил возможный трансфер Лоррана в ЦСКА.

По информации Globo, московский клуб и «Фламенго» закрыли сделку по трансферу 18-летнего полузащитника. Сумма сделки составит 8 млн евро. Transfermarkt оценивает футболиста в 12 млн евро.

«Нужно посмотреть на Лоррана вживую. Бразильский чемпионат более открытый, там мало грубой игры. Ему всего 18 лет, поэтому этот трансфер – очередная глупость ЦСКА. Армейцы подписывают кота в мешке за 8 млн евро.

Это на совести агентов, селекционный отдел работает безобразно. Раньше на футболистов ездили смотреть, а сейчас слушают агентов, которые зарабатывают на игроках деньги. Очень опрометчивое решение – подписывать Лоррана», – сказал бывший футболист ЦСКА.

Бразилец – воспитанник «Фламенго». В минувшем сезоне он провел за клуб 27 матчей, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.