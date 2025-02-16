У «ПСЖ» 11 побед и ничья в 2025 году. В топ-лигах только команда Энрике остается без поражений
«ПСЖ» одержал шестую победу подряд.
Команда Луиса Энрике сегодня одолела «Тулузу» (1:0) в 22-м туре Лиги 1.
В 2025 году парижане провели 12 игр в различных турнирах. На этом отрезке у них 11 побед и 1 ничья.
Также действующие чемпионы Франции остаются единственными участниками топ-чемпионата, еще не проигрывавшими в своей лиге. Они одержали 17 побед и 5 раз сыграли вничью в 22 турах Лиги 1.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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