Орлов о том, что «Спартак» активнее «Зенита» на рынке: «Ну и что? Гарсия не произвел впечатления. Кот в мешке. Его сложно сравнивать с Луисом Энрике»

Геннадий Орлов оценил активность «Спартака» на трансферном рынке.

Команда тренера Деяна Станковича уступила «Зениту» (0:3) в финальном матче Winline Зимнего Кубка РПЛ.

«Спартак » пока активнее «Зенита » на трансферном рынке? Ну и что?

На меня Ливай Гарсия впечатления не произвел. Кот в мешке. Пока его сложно сравнивать с тем же Луисом Энрике .

Время покажет. Еще неизвестно, кто будет играть на фланге красно-белых: Бонгонда или Гарсия», – сказал комментатор Геннадий Орлов .