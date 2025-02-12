Орлов о том, что «Спартак» активнее «Зенита» на рынке: «Ну и что? Гарсия не произвел впечатления. Кот в мешке. Его сложно сравнивать с Луисом Энрике»
Геннадий Орлов оценил активность «Спартака» на трансферном рынке.
Команда тренера Деяна Станковича уступила «Зениту» (0:3) в финальном матче Winline Зимнего Кубка РПЛ.
«Спартак» пока активнее «Зенита» на трансферном рынке? Ну и что?
На меня Ливай Гарсия впечатления не произвел. Кот в мешке. Пока его сложно сравнивать с тем же Луисом Энрике.
Время покажет. Еще неизвестно, кто будет играть на фланге красно-белых: Бонгонда или Гарсия», – сказал комментатор Геннадий Орлов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
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