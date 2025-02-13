«Бавария» о наезде автомобиля на толпу в Мюнхене: «Наша родина была сильно потрясена. Выражаем глубочайшее сочувствие пострадавшим и их семьям»
Сегодня автомобиль, за рулем которого был 24-летний проситель убежища из Афганистана, врезался в группу участников демонстрации профсоюзов в центре Мюнхена. Пострадали не менее 28 человек, среди них есть тяжело раненые.
«Футбольный клуб «Бавария» был потрясен, узнав об инциденте в центре Мюнхена, где несколько человек, включая детей, получили ранения, а некоторые люди серьезно пострадали, в результате наезда автомобиля на толпу. Рекордсмены Германии выражают свои глубочайшее сочувствие пострадавшим и их семьям», – говорится в заявлении «Баварии».
«Мюнхен – наш родной город, и сегодня наша родина была сильно потрясена. Все члены семьи футбольного клуба «Бавария» мысленно с пострадавшими и их семьями. Мы искренне надеемся, что все они скоро поправятся и что число пострадавших больше не увеличится», – сказал президент клуба Герберт Хайнер.
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