Экс-тренер «Спартака» по физподготовке Сальсес об Испании: «Большая проблема иммигрантов, у полицейских могут быть проблемы со здоровьем. В России больше безопасности»

Хавьер Нойя Сальсес рассказал о недостатках жизни в Испании.

— В России принято считать, в Европе все лучше: и транспорт, и магазины, и жизнь. Как на самом деле?

— Не могу сказать, лучше или хуже, просто разное. Мне кажется, что и в России все очень хорошо. Если бы считал, что в Европе лучше, я бы не прожил 15 лет в России.

— Так почему же такое мнение сложилось?

— Возможно, что эти люди никогда не были в Европе или ездили туда только в отпуск. Я долго жил в Испании, долго жил в России и не могу сказать, что в Европе жизнь лучше. По‑другому — да, но не лучше. Хотя, есть один момент, который там лучше. В Испании это погода (смеется).

— Что есть в России, чего не хватает в Европе?

— Сложный вопрос. Мне кажется, что безопасности внутри страны. Сейчас я в Испании, у нас очень большая проблема иммигрантов, и моя страна уже не такая безопасная, как была, когда я жил там 15–20 лет назад.

В больших городах, как Барселона и Мадрид, в центре стало немного опасно, чего не было раньше. В Москве или Петербурге подобного никогда не видел, ночью спокойно могу гулять, никто ничего не сделает. Так что в России больше безопасности. Да, здесь люди уважают полицию, у которой много власти. В Испании если что‑то происходит на улицах, у полицейских могут быть большие проблемы со здоровьем.

Еще одной проблемой Испании стали оккупанты. Это люди, которые селятся в чужие квартиры и дома, и их нельзя оттуда убрать! Такого в России не может быть, в этом плюс вашей страны, — сказал бывший тренер «Спартака» и «Рубина» по физподготовке.