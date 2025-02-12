Медведев о «Зените»: «Профессионалы не устают от побед. Никакой глобальной перестройки – идет надстройка над фундаментом, созданным за время работы Семака»
Александр Медведев ответил на вопрос относительно изменений в составе «Зенита».
– Самая популярная версия глобальной перестройки «Зенита» зимой – игроки начали уставать друг от друга. Верно?
– Это из области фантазии. Профессионалы не устают от побед.
У каждого могут быть личные обстоятельства, их нельзя не учитывать.
Никакой глобальной перестройки – идет надстройка над тем фундаментом, который был создан за время работы Сергея Семака и раньше, – сказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
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