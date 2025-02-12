Медведев о «Зените»: «Профессионалы не устают от побед. Никакой глобальной перестройки – идет надстройка над фундаментом, созданным за время работы Семака»

Александр Медведев ответил на вопрос относительно изменений в составе «Зенита».

– Самая популярная версия глобальной перестройки «Зенита» зимой – игроки начали уставать друг от друга. Верно?

– Это из области фантазии. Профессионалы не устают от побед.

У каждого могут быть личные обстоятельства, их нельзя не учитывать.

Никакой глобальной перестройки – идет надстройка над тем фундаментом, который был создан за время работы Сергея Семака и раньше, – сказал председатель правления «Зенита » Александр Медведев .